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SAIC рассекретила дизайн салона внедорожника премиум класса Roewe RX8
Представители автомобильного концерна SAIC Motors рассекретили информацию относительно дизайна интерьера нового флагманского внедорожника Roewe RX8. Официальные фотографии уже опубликованы на страницах многих Интернет-ресурсов.
SAIC рассекретила дизайн салона внедорожника премиум класса Roewe RX8

Roewe является одним из многих китайских брендов занимающихся производством автомобилей класса люкс, доступных для большого количества покупателей и одним из таких авто, должен стать и внедорожник RS8. Специалисты китайской компании планируют официально представить новинку на Пекинском автосалоне весной этого года, предварительно опубликовав фотографии для всех заинтересованных.

Roewe RS8 построена на основе платформы Maxus D90 с кардинально обновленным и модернизированным дизайном. Сразу можно заметить усовершенствованную переднюю панель с большим десятидюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы и новый блок управления климатической установкой. Сидения отделаны кожей компании Nappa, а также в салоне присутствуют хромированные и деревянные вставки, добавляя особой красоты и шарма.

Сообщается, что покупателям будут предложены варианты с пяти и семиместными версиями автомобиля. Также порадует и размещенный под капотом двухлитровый мотор с мощностью 224 лошадиных сил, с автоматической шестиступенчатой коробкой передач и полным приводом. Дополнительно модель будет оснащаться электронным стояночным тормозом и системой помощи на спусках, 20-дюймовыми колесными дисками, системой видеообзора и электроприводом багажника.

О стоимости и остальных подробностях представители компании расскажут уже на презентации Roewe RX8.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 11:10
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