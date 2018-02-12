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Актриса Светлана Иванова станет мамой во второй раз
Известная российская актриса Светлана Иванова беременна во второй раз. 32-летняя знаменитость перестала выходить на сцену театра «Современник», также приостановлены съёмки второго сезона популярного сериала «Тест на беременность», где она ей досталась главная роль.

Актриса Светлана Иванова станет мамой во второй раз


Иванова максимально уменьшила нагрузки после окончания работы в кинокартине «Провокатор». Отцом будущего ребенка артитски является ее гражданский супруг – режиссер Джаник Файзиев. Друзья пары рассказали, что, скорее всего, актриса будет рожать в Израиле, поскольку там работают лучшие доктора, также знаменитость хочет сохранить в тайне это радостное событие. К слову, пол малыша не знают даже самые близкие.

С середине января Светлана Иванова уже летала в Тель-Авив. Не исключается, что она уже выбрала клинику, в которой будет рожать.

Пара вместе свыше пяти лет, долгое время возлюбленные скрывали свои отношения, поскольку 56-летний режиссер состоял в официальном браке с актрисой Лине Эспли. В этом союзе у него родились сын и дочь. На данный момент до сих пор нет документального подтверждения о том, что супруги развелись. Предположительно, Файзиев является отцом и первого ребенка Ивановой, которого она родила в 2012 году.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:20
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