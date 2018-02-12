Многодетная мама Елена Перминова намекнула в Сети о новой беременности
Елена Перминова, многодетная мать, умеет мастерски запутывать своих поклонников, они гадают, ожидает ли известная модель сразу четвёртого и пятого ребёнка. На фото, размещенном в Instagram, девушка нежно обнимает свой округлившийся живот.
Появление в Сети очередного интригующего фотоснимка вызвало у многочисленных фолловеров повышенную заинтересованность. Снимок был размещён в личном аккаунте Перминовой 11 февраля, в нём 31-летняя модель представлена с заметно округлившимся животом. Некоторые подписчики в ходе обмена мнениями, сделали предположение, что звезда возможно беременна, да еще и двойней. В настоящее время многодетная мама совместно со своим супругом, воспитывают трёх детей.
Известная модель не скрывает от общественности свою личную жизнь, публикуя в социальных сетях новые фотографии. Пользователи предположили, что Перминова, опубликовав фото, намекает таким образом на очередную беременность, спровоцировав слухи о своём пикантном положении.
Появление в Сети очередного интригующего фотоснимка вызвало у многочисленных фолловеров повышенную заинтересованность. Снимок был размещён в личном аккаунте Перминовой 11 февраля, в нём 31-летняя модель представлена с заметно округлившимся животом. Некоторые подписчики в ходе обмена мнениями, сделали предположение, что звезда возможно беременна, да еще и двойней. В настоящее время многодетная мама совместно со своим супругом, воспитывают трёх детей.
Известная модель не скрывает от общественности свою личную жизнь, публикуя в социальных сетях новые фотографии. Пользователи предположили, что Перминова, опубликовав фото, намекает таким образом на очередную беременность, спровоцировав слухи о своём пикантном положении.
Автор: Семен Зайцев