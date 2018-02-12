МЧС сообщили об обнаружении второго черного ящика Ан-148
В ГУ МЧС по Московской области сообщили об обнаружении второго черного ящика, который в момент падения находился в самолете Ан-148. По данным главы ведомства Сергея Полетыкина, состояние бортового самописца удовлетворительное.
“Черный ящик найден в 18-м секторе. МАК работает над идентифицированием прибора”, - рассказал Полетыкин.
Поисковая операция на месте трагедии в Раменском районе ведется в момента падения Ан-148. На борту самолета “Саратовских авиалиний” находился 71 человек. Экипаж и пассажиры погибли в момент падения Ан-148. Причины инцидента пока неизвестны, на месте крушения работают специалисты, которые продолжали поисковую операцию и в ночь на 12 февраля.
Ранее стало известно, что родственникам погибших планируют выплатить дополнительно по 1 млн рублей компенсации.
“Черный ящик найден в 18-м секторе. МАК работает над идентифицированием прибора”, - рассказал Полетыкин.
Поисковая операция на месте трагедии в Раменском районе ведется в момента падения Ан-148. На борту самолета “Саратовских авиалиний” находился 71 человек. Экипаж и пассажиры погибли в момент падения Ан-148. Причины инцидента пока неизвестны, на месте крушения работают специалисты, которые продолжали поисковую операцию и в ночь на 12 февраля.
Ранее стало известно, что родственникам погибших планируют выплатить дополнительно по 1 млн рублей компенсации.
Автор: Екатерина Кузнецова