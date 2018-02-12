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Новый Hyundai Santa Fe показали на видео
Южнокорейская компания Hyundai обнародовала официальное тизерное видео, на котором показала новое поколение Santa Fe. Автомобиль четвертой по счету генерации дебютирует 21 февраля нынешнего года у себя на родине. Версию для Европы презентуют в марте в рамках Женевского автошоу.

Новый Hyundai Santa Fe показали на видео


На видео можно крупным планом видеть шестиугольную радиаторную решетку, задний бампер, получивший сдвоенные патрубки выхлопной системы, головную оптику. Hyundai Santa Fe уже можно заказать на домашнем рынке. Под капотом новинки могут находиться силовые агрегаты на 2 и 2,2 литра, способные генерировать 186 и 202 лошадиные силы соответственно. По умолчанию кроссовер получил 8-диапазонную автоматическую трансмиссию и систему полного привода.



Пакет опций Hyundai Santa Fe включает 8-дюймовый экран, систему стабилизации, голосовой помощник, функцию мониторинга бокового трафика, возможность безопасной высадки пассажиров, которая может блокировать двери в случае появления других участников движения сзади, адаптивные фары головного света, систему предотвращения столкновений, кожаную отделку салона и стеклянную крышу с люком.

За базовую комплектацию паркетника придется заплатить около 28150000 вон. На российские рубли сумма составит примерно 1,5 миллиона

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:50
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