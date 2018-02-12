Певица Ольга Бузова назвала дату своей последней интимной близости
Известная российская теледива Ольга Бузова на днях посетила эфир радиостанции Love Radio, на котором без утайки поделилась информацией о личной жизни и рассказала о последнем половом акте. Бузова с свои 32 года уже достигла определенных творческих высот, обзавелась огромным количеством поклонников и друзей, в числе которых и знаменитый комедиант Тимур Батрудинов.
Телеведущей приписывают роман с Батрудиновым, но как утверждает сама Бузова они просто друзья на протяжении вот уже 13 лет. Тогда ведущий радиостанции задал пикантный вопрос о последнем сексе певицы. По сведениям знаменитости, это было еще полтора года назад, то есть октябрь 2016 года.
Ведущие также спросили о том, как же восполняет естественную физическую потребность певица, на что Бузова ответила «любовью к сцене». Судя по выводам, сделанным в эфире радиостанции, знаменитость имела последний половой контакт со своим уже бывшим супругом Дмитрием Тарасовым, с которым в разводе с декабря 2016 года.
На данный момент футболист снова женат и ждет появления первенца. Как утверждает теледива, она ждет настоящую любовь и заветных бабочек в животе.
Телеведущей приписывают роман с Батрудиновым, но как утверждает сама Бузова они просто друзья на протяжении вот уже 13 лет. Тогда ведущий радиостанции задал пикантный вопрос о последнем сексе певицы. По сведениям знаменитости, это было еще полтора года назад, то есть октябрь 2016 года.
Ведущие также спросили о том, как же восполняет естественную физическую потребность певица, на что Бузова ответила «любовью к сцене». Судя по выводам, сделанным в эфире радиостанции, знаменитость имела последний половой контакт со своим уже бывшим супругом Дмитрием Тарасовым, с которым в разводе с декабря 2016 года.
На данный момент футболист снова женат и ждет появления первенца. Как утверждает теледива, она ждет настоящую любовь и заветных бабочек в животе.
Автор: Богданова Ярослава