“Дом-2”: В Сети обсуждают красные пятна на теле голой Саши Черно
Фанаты “Дома-2” обсуждают в Сети красные пятна на теле Саши Черно. Рассмотреть их удалось на новой публикации участницы в Instagram.
На фото Черно запечатлена с Иосифом Оганесяном. Молодой человек на снимке кусает грудь возлюбленной. Несмотря на то, что ранее в паре были проблемы, в подписи к публикации Черно заявила, что ее избранник является “настоящей любовью”.
Подписчики в комментариях начали обсуждать ситуацию. Одни отметили, что не считают отношения участников “любовью”, а предпочитают называть это “страстью” или “похотью”. Многие обратили внимание на то, что Саша Черно сделала брови. Не остались без обсуждения и красные пятна на руках и груди звезды “Дома-2” - некоторые фолловеры поинтересовались, что связана эта сыпь.
На фото Черно запечатлена с Иосифом Оганесяном. Молодой человек на снимке кусает грудь возлюбленной. Несмотря на то, что ранее в паре были проблемы, в подписи к публикации Черно заявила, что ее избранник является “настоящей любовью”.
Подписчики в комментариях начали обсуждать ситуацию. Одни отметили, что не считают отношения участников “любовью”, а предпочитают называть это “страстью” или “похотью”. Многие обратили внимание на то, что Саша Черно сделала брови. Не остались без обсуждения и красные пятна на руках и груди звезды “Дома-2” - некоторые фолловеры поинтересовались, что связана эта сыпь.
Автор: Екатерина Кузнецова