Эксперты рассказали о смартфонах, чего многие не знаю

Как считают специалисты, люди очень много проводят времени за мобильными аппаратами. Они сравнили игру ребенка в смартфон с наркоманией. В 2008 году многие заявляли, что операционная система Android не будет востребована, сейчас же она установлена на 85% устройств. Мало кто знает, что процентное содержание в смартфоне золота больше, чем в золотой руде. Чтобы получить 1 грамм драгоценного металла, нужна тонна вещества. Это же количество будет доступно после переработки 41 мобильного устройства.Главным продавцов смартфонов в Африке стал один из китайских производителей. Дело в том, что компания настраивала свою продукцию так, чтобы было удобно работать с темными оттенками кожи.Современный смартфон мощнее всех вычислительных мощностей NASA s 1969 году. Концепция о производстве первого модульного аппарата зародилась в компании Google. Благодаря ней сегодня существует возможность выбирать между девайсами.Все знают о популярности Google Play и App Store, однако результаты исследований показывают, что около 65% юзеров не скачивают ни одного приложения в месяц.В завершении стоит остановиться на презентации первого iPhone. Она прошла 9 января 2007 года. Оказывается, к этому времени компания Google уже в течение двух лет работала над первым смартфонов. Глядя на конкурента, американцам пришлось начать все заново.