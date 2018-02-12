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Эксперты рассказали о смартфонах, чего многие не знаю
Сегодня смартфон является предметом, плотно вошедшим в повседневную жизнь каждого человека. Эти устройства будят людей по утрам, выступают ежедневником, телефоном, компьютером и центром развлечений. В связи с этим эксперты привели некоторые факты о девайсах, в частности, смартфон они сравнили с наркотиком.

Эксперты рассказали о смартфонах, чего многие не знаю


Как считают специалисты, люди очень много проводят времени за мобильными аппаратами. Они сравнили игру ребенка в смартфон с наркоманией. В 2008 году многие заявляли, что операционная система Android не будет востребована, сейчас же она установлена на 85% устройств. Мало кто знает, что процентное содержание в смартфоне золота больше, чем в золотой руде. Чтобы получить 1 грамм драгоценного металла, нужна тонна вещества. Это же количество будет доступно после переработки 41 мобильного устройства.

Главным продавцов смартфонов в Африке стал один из китайских производителей. Дело в том, что компания настраивала свою продукцию так, чтобы было удобно работать с темными оттенками кожи.

Современный смартфон мощнее всех вычислительных мощностей NASA s 1969 году. Концепция о производстве первого модульного аппарата зародилась в компании Google. Благодаря ней сегодня существует возможность выбирать между девайсами.

Все знают о популярности Google Play и App Store, однако результаты исследований показывают, что около 65% юзеров не скачивают ни одного приложения в месяц.

В завершении стоит остановиться на презентации первого iPhone. Она прошла 9 января 2007 года. Оказывается, к этому времени компания Google уже в течение двух лет работала над первым смартфонов. Глядя на конкурента, американцам пришлось начать все заново.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:07
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