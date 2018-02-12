Российские звезды выражают соболезнования близким погибших при крушении Ан-148
Российские звезды в социальных сетях выражают соболезнования близким погибших в результате крушения Ан-148 в Подмосковье. Многие артисты признаются, что особо тяжело относятся к такого рода происшествиям.
Поскольку звезды постоянно гастролируют, им приходится часто летать на самолетах, поэтому на крушение Ан-148 11 февраля отреагировали многие. Посты со словами соболезнования опубликовали Филипп Киркоров, Максим Галкин, Екатерина Мцитуридзе, Ирина Дубцова и Сергей Лазарев. Шоумен Тимур Родригез назвал трагедию чудовищной. Дима Билан обратился к родственникам погибших и попросил их “не падать духом”.
Ранее стало известно, что родственникам пассажиров Ан-148 выплатят дополнительно по 1 млн рублей.
Поскольку звезды постоянно гастролируют, им приходится часто летать на самолетах, поэтому на крушение Ан-148 11 февраля отреагировали многие. Посты со словами соболезнования опубликовали Филипп Киркоров, Максим Галкин, Екатерина Мцитуридзе, Ирина Дубцова и Сергей Лазарев. Шоумен Тимур Родригез назвал трагедию чудовищной. Дима Билан обратился к родственникам погибших и попросил их “не падать духом”.
Ранее стало известно, что родственникам пассажиров Ан-148 выплатят дополнительно по 1 млн рублей.
Автор: Екатерина Кузнецова