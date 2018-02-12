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Роза Сябитова прошла через восемь пластических операций
Розе Сябитовой сделали не менее восьми пластических операций, до этого телеведущая потеряла ранее 20 кг лишнего веса. Об этом звезда сообщила в ходе телепередачи «В гости по утрам», её ведёт актриса Мария Шукшина.

Роза Сябитова прошла через восемь пластических операций

Знаменитая сваха страны сообщила в массмедиа, что вследствие резкого похудения она была вынуждена была согласиться на несколько подтяжек. Звезда совершенно не стыдится данного обстоятельства, об этом было заявлено в эфире. Ведущая популярного телешоу «Давай поженимся» приняла участие в программе «В гости по утрам», точнее, телеведущая принимала гостей у себя дома. Отвечая на вопросы известной актрисы, в ходе общения речь шла о том, каким именно образом Сябитовой удалось добиться эффекта, избавившись от лишних килограммов. Главная сваха России призналась, что ей предложили несколько операций по подтяжке, было заявлено, что удалось сделать «полный тюнинг».

Вслед за этим ведущая призналась Шукшиной, что понимала об определённом риске, соглашаясь «лечь под нож», но это было нужно, чтобы поскорее привести в порядок своё тело, это повышает гармонию души. «Мы же всё по-русски делаем. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского», - подчеркнула Роза Сябитова.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:30
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