В Амурской области мужчина расстрелял женщину с подростком
В Амурской области найден мертвым мужчина, который расстрелял женщину и подростка. Инцидент произошел в населенном пункте Зея. В одну из больниц сотрудникми скорой помощи были доставлены 35-летняя женщина и 17-летняя девочка с огнестрельными ранениями.
Подозреваемым является мужчина 1958 года рождения. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей УК РФ «Покушение на убийство двух лиц».
Правоохранители уже осмотрели место ЧП, изъяли все вещественные доказательства. О состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается.
Подозреваемым является мужчина 1958 года рождения. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей УК РФ «Покушение на убийство двух лиц».
Правоохранители уже осмотрели место ЧП, изъяли все вещественные доказательства. О состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова