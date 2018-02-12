Представлена модель зонда для проекта по созданию поселения на Марсе
Специалисты из космического центра Мухаммеда бен Рашида представили дизайн модели космического зонда, который будет создан для отправки на планету Марс. Разработка была анонсирована в рамках осуществления проекта создания человеческого поселения на далекой планете в 2117 году.
Финальная версия дизайна была продемонстрирована общественности 11 февраля в ходе Всемирного правительственного саммита, проходящего в Дубае. Возглавить усилия по реализации давней мечты человечества взялись представители Объединенных Арабских Эмиратов, мотивируя это тем, что страна имеет достаточную историю изучения космоса и астрономии, а также огромными финансовыми возможностями для ее осуществления. Это станет новым следом в истории и огромным наследием для будущих поколений всего мира, заявил генеральный директор космического центра Юсуф Хамад аш-Шаибани.
Исходя из информации многих авторитетных изданий, планируется оснащение зонда мощнейшими солнечными батареями, достигающими 600 киловатт и выше. Для фиксации всех нужных данных и информации о климате Марса, на космический аппарат будет установлено тепловизор и спектрометр. Исследователями отмечается, что зонд должен будет пролететь 55 миллионов километров, прежде чем попадет на планету.
Данный проект является долгосрочным и будет привлекать огромное количество различных исследовательских центров, университетов, а также ученых и специалистов со всего мира.
Финальная версия дизайна была продемонстрирована общественности 11 февраля в ходе Всемирного правительственного саммита, проходящего в Дубае. Возглавить усилия по реализации давней мечты человечества взялись представители Объединенных Арабских Эмиратов, мотивируя это тем, что страна имеет достаточную историю изучения космоса и астрономии, а также огромными финансовыми возможностями для ее осуществления. Это станет новым следом в истории и огромным наследием для будущих поколений всего мира, заявил генеральный директор космического центра Юсуф Хамад аш-Шаибани.
Исходя из информации многих авторитетных изданий, планируется оснащение зонда мощнейшими солнечными батареями, достигающими 600 киловатт и выше. Для фиксации всех нужных данных и информации о климате Марса, на космический аппарат будет установлено тепловизор и спектрометр. Исследователями отмечается, что зонд должен будет пролететь 55 миллионов километров, прежде чем попадет на планету.
Данный проект является долгосрочным и будет привлекать огромное количество различных исследовательских центров, университетов, а также ученых и специалистов со всего мира.
Автор: Тригуб Сергей