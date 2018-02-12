Наташу Королеву раскритиковали после выступления в Германии
На знаменитую певицу Наташу Королеву пошла волна критики после появления на ее странице в Instagram видео выступления в Германии. Подписчики высмеяли обстановку, в которой выступала звезда.
На видео Наташа Королева поет не на хорошо оборудованной сцене, а на небольшой площадке, облокотившись на стену. Некоторые отметили, что, возможно, выступление проходит возле барной стойки. Это дало повод разворачиванию большой дискуссии в комментариях, где стали анализировать творчество певицы и предрекать начало конца карьеры.
Многие подписчики оставили под видео множество теплых слов и пожеланий, но некоторые обвинили звезду в застое и топтании на месте в творческом репертуаре. Нету хитовых песен, а размеры концертных площадок сжимаются до уровня бара. Также в комментариях отметили, что плохо на репертуар повлиял разрыв творческих связей с Игорем Николаевым. В пример привели выступления Аллы Пугачёвой, которая несмотря на возраст, улавливает новые течения в современной музыке.
На видео Наташа Королева поет не на хорошо оборудованной сцене, а на небольшой площадке, облокотившись на стену. Некоторые отметили, что, возможно, выступление проходит возле барной стойки. Это дало повод разворачиванию большой дискуссии в комментариях, где стали анализировать творчество певицы и предрекать начало конца карьеры.
Многие подписчики оставили под видео множество теплых слов и пожеланий, но некоторые обвинили звезду в застое и топтании на месте в творческом репертуаре. Нету хитовых песен, а размеры концертных площадок сжимаются до уровня бара. Также в комментариях отметили, что плохо на репертуар повлиял разрыв творческих связей с Игорем Николаевым. В пример привели выступления Аллы Пугачёвой, которая несмотря на возраст, улавливает новые течения в современной музыке.
Автор: Северов Андрей