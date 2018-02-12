Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Музыка

Наташу Королеву раскритиковали после выступления в Германии
На знаменитую певицу Наташу Королеву пошла волна критики после появления на ее странице в Instagram видео выступления в Германии. Подписчики высмеяли обстановку, в которой выступала звезда.

Наташу Королеву раскритиковали после выступления в Германии


На видео Наташа Королева поет не на хорошо оборудованной сцене, а на небольшой площадке, облокотившись на стену. Некоторые отметили, что, возможно, выступление проходит возле барной стойки. Это дало повод разворачиванию большой дискуссии в комментариях, где стали анализировать творчество певицы и предрекать начало конца карьеры.

Многие подписчики оставили под видео множество теплых слов и пожеланий, но некоторые обвинили звезду в застое и топтании на месте в творческом репертуаре. Нету хитовых песен, а размеры концертных площадок сжимаются до уровня бара. Также в комментариях отметили, что плохо на репертуар повлиял разрыв творческих связей с Игорем Николаевым. В пример привели выступления Аллы Пугачёвой, которая несмотря на возраст, улавливает новые течения в современной музыке.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 14:38
Читайте также
Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили
В Воронеже проект метро станет курировать
Старинная Тимирязевская академия создает новые
Прощание с актёром Дмитрием Соловьёвым состоится
Глава МИД Нидерландов сознался, что солгал о
В Киеве задержан Михаил Саакашвили
Российская таможня станет полностью электронной к
Погибший в результате крушения Ан-148 уральский
Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148
Житель США сфотографировал преследующий самолёт
Аналитики: Темп изменения курсовой устойчивости
Украинский завод «Антонов» заявил о готовности
Добавление комментария
Последние новости
12.02, 21:40 На поверхности Луны находится столько же воды, как в 4
12.02, 21:39 Стивен Хокинг: Скоро человечество покинет Землю
12.02, 21:39 Гибридный Range Rover поднялся по 999 ступеням к «К
12.02, 21:20 Юлия Началова возмущена обвинениями в алкоголизме
12.02, 21:09 Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили в топ
12.02, 21:07 Vivo не будет устанавливать Android 8.0 Oreo на
12.02, 21:06 Тоннели Boring Company ускорят производство
12.02, 21:00 Ученые: Женщины подвержены повышенному оргазму при
12.02, 20:54 В Воронеже проект метро станет курировать «Агентство
12.02, 20:45 Стартап Nebula Genomics предлагает продавать информацию
12.02, 20:37 Аукцион б/у авто CarPrice запускает онлайн-автомаркет
12.02, 20:34 Назван самый популярный корпоративный автомобиль в
12.02, 20:33 Старинная Тимирязевская академия создает новые условия
12.02, 20:31 В Индии открылась выставка коллекционных автомобилей
12.02, 20:23 В результате падения Настасья Самбурская серьезно
12.02, 20:05 У разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 уже
12.02, 20:01 Туристы рискуют попасть под суд за организацию
12.02, 19:51 Назван самый роскошный автомобиль в истории
12.02, 19:50 Во Франции создали позволяющий прослушивать виниловые
12.02, 19:48 Шура на концерте «Кавер Бум» вновь раскритиковал Курган