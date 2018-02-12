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Xpeng выпустит конкурента Tesla Model X - G3
Китайская автомобилестроительная компания Xpeng получила необходимый объём финансирования на производство нового электрокроссовера G3. По словам экспертов, транспортное средство может составить серьёзную конкуренцию американскому Tesla Model X.

Xpeng выпустит конкурента Tesla Model X - G3


Ожидается, что партия будет не большой. Производитель получит 350 миллионов долларов инвестиций, которые будет направлены на разработку Xpeng G3. В список вкладчиков вошли компании Alibaba и Foxconn. Концепт кроссовера общественность увидела в рамках автошоу в Лас-Вегасе. Автомобиль получил привлекательный дизайн. Представители компании утверждают, что испытания новинки начались еще в 2016 году.

Планируется, что Xpeng G3 сначала будет продаваться на рынке Китая, в реализацию он поступит в конце текущего года. Стартовая цена модели составит 40 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей). Эта сумма на треть меньше, нежели стоимость Tesla Model X.

По словам экспертов, в автомобиле будет установлен силовой агрегат, способный генерировать 190 лошадиных сил, транспортное средство на заряженных в полном объёме аккумуляторных батареях сможет проехать 300 километров. Сборку новинки произведут на заводе китайской автокомпании Haima.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:50
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