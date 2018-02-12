Два найденных тела жертв катасрофы Ан-148 доставят в бюро судмедэкспертизы
Во время проведения поисковой операции в Подмосковье на месте крушения пассажирского авиалайнера Ан-148 специалисты обнаружили два целых трупа. Они будут отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Туда же доставят иные найденные останки пассажиров и членов экипажа.
Трагедия произошла вчера, 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя 7 минут после старта воздушного судна. На борту самолета, состоящего на балансе «Саратовских авиалиний» пребывал 71 человек, в том числе члены экипажа. 60 пассажиров являлись уроженцами Оренбургской области.
Ранее СМИ сообщали, что специалисты на территории 18-го сектора нашли второй по счету бортовой самописец. По данным специалистов, «черный ящик» пребывает в удовлетворительном состоянии.
Причины случившегося пока не обнародованы. Поисковая операция продолжалась и ночью. Сообщается, что родственники всех погибших получат компенсацию размером 1 миллион рублей.
Трагедия произошла вчера, 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя 7 минут после старта воздушного судна. На борту самолета, состоящего на балансе «Саратовских авиалиний» пребывал 71 человек, в том числе члены экипажа. 60 пассажиров являлись уроженцами Оренбургской области.
Ранее СМИ сообщали, что специалисты на территории 18-го сектора нашли второй по счету бортовой самописец. По данным специалистов, «черный ящик» пребывает в удовлетворительном состоянии.
Причины случившегося пока не обнародованы. Поисковая операция продолжалась и ночью. Сообщается, что родственники всех погибших получат компенсацию размером 1 миллион рублей.
Автор: Валерия Орлова