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Исследователи обнаружили взаимосвязь использования крема и возникновения пожара
Английский исследователь Крис Белл сообщил британскому интернет-изданию The Independent о том, что кремы на основе парафина, которыми пользуются пациенты для лечения экземы и псориаза способны вызвать непосредственную пожарную опасность со смертельным исходом. Эксперт объяснил, что такие кремы несут опасность в способности быстро впитываться в одежду и постельное белье пациента.

Исследователи обнаружили взаимосвязь использования крема и возникновения пожара


В связи с тем, что парафина-содержащий крем втирают практически по всему телу, он попадает кроме одежды и на бинтовые повязки и это может стать причиной быстрого воспламенения. Использование кремов как таковых является безвредным, однако вблизи открытого огня повышается вероятность возгорания.

По прошлогодним результатам разбирательств ВВС, в Англии с 2010 года погибло 37 человек пользующихся кремами на парафиновой основе. Но Крис Белл уверен, что количество погибших гораздо больше. Как сообщает командир пожарной и спасательной службы в Западном Йоркшире, в большинстве пожарных частей нет судебных групп занимающихся определением причин пожара связанных с парафиновым кремом.

Исследователь рекомендует пациентам пользующимся парафина-содержащим кремом, чаще менять постельное белье и одежду, чтобы предотвратить вероятность возникновения пожара.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 22:00
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