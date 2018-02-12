Исследователи обнаружили взаимосвязь использования крема и возникновения пожара
Английский исследователь Крис Белл сообщил британскому интернет-изданию The Independent о том, что кремы на основе парафина, которыми пользуются пациенты для лечения экземы и псориаза способны вызвать непосредственную пожарную опасность со смертельным исходом. Эксперт объяснил, что такие кремы несут опасность в способности быстро впитываться в одежду и постельное белье пациента.
В связи с тем, что парафина-содержащий крем втирают практически по всему телу, он попадает кроме одежды и на бинтовые повязки и это может стать причиной быстрого воспламенения. Использование кремов как таковых является безвредным, однако вблизи открытого огня повышается вероятность возгорания.
По прошлогодним результатам разбирательств ВВС, в Англии с 2010 года погибло 37 человек пользующихся кремами на парафиновой основе. Но Крис Белл уверен, что количество погибших гораздо больше. Как сообщает командир пожарной и спасательной службы в Западном Йоркшире, в большинстве пожарных частей нет судебных групп занимающихся определением причин пожара связанных с парафиновым кремом.
Исследователь рекомендует пациентам пользующимся парафина-содержащим кремом, чаще менять постельное белье и одежду, чтобы предотвратить вероятность возникновения пожара.
В связи с тем, что парафина-содержащий крем втирают практически по всему телу, он попадает кроме одежды и на бинтовые повязки и это может стать причиной быстрого воспламенения. Использование кремов как таковых является безвредным, однако вблизи открытого огня повышается вероятность возгорания.
По прошлогодним результатам разбирательств ВВС, в Англии с 2010 года погибло 37 человек пользующихся кремами на парафиновой основе. Но Крис Белл уверен, что количество погибших гораздо больше. Как сообщает командир пожарной и спасательной службы в Западном Йоркшире, в большинстве пожарных частей нет судебных групп занимающихся определением причин пожара связанных с парафиновым кремом.
Исследователь рекомендует пациентам пользующимся парафина-содержащим кремом, чаще менять постельное белье и одежду, чтобы предотвратить вероятность возникновения пожара.
Автор: Богданова Ярослава