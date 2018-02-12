Renault наращивает экспорт автокомплектующих деталей из России
Французская компания Renault существенно увеличила экспорт российских автомобильных комплектующих деталей в 2017 году. Благодаря длительному сотрудничеству и постоянной работе, Renault Россия налаживается огромная производственную локализацию для поставок за границу.
Исходя из данных аналитиков, товарооборот экспорта комплектующих деталей в 2017 году составил более 75 миллионов евро, что на 3,3% больше показателей прошлого года, причем прогнозируется рост и в дальнейшем будущем. Сообщается, что поток экспорта постоянно расширяется и уже поставляется более 180 различных наименований, в основном пластиковых деталей, элементов тормозной системы, ходовой части и осветительных приборов. К слову, в 2016 году этот показатель не превышал 160 позиций.
В 2017 году было поставлено более двадцати тысяч сваренных и окрашенных кузовов для автомобиля модели Logan на алжирский завод Renault, где авто производится под названием Symbol. С осени прошлого года мощность производственной линии в Тольятти была увеличена практически в два раза и составляет выпуск до 120 кузовов в день. Во многом именно благодаря этому произошло перевыполнение плана поставок в 14 тысяч штук.
На данный момент из Российской Федерации автомобильные комплектующие экспортируются на авторынки Евразии (61%), Латинской Америки (25%) и Африканских стран.
Исходя из данных аналитиков, товарооборот экспорта комплектующих деталей в 2017 году составил более 75 миллионов евро, что на 3,3% больше показателей прошлого года, причем прогнозируется рост и в дальнейшем будущем. Сообщается, что поток экспорта постоянно расширяется и уже поставляется более 180 различных наименований, в основном пластиковых деталей, элементов тормозной системы, ходовой части и осветительных приборов. К слову, в 2016 году этот показатель не превышал 160 позиций.
В 2017 году было поставлено более двадцати тысяч сваренных и окрашенных кузовов для автомобиля модели Logan на алжирский завод Renault, где авто производится под названием Symbol. С осени прошлого года мощность производственной линии в Тольятти была увеличена практически в два раза и составляет выпуск до 120 кузовов в день. Во многом именно благодаря этому произошло перевыполнение плана поставок в 14 тысяч штук.
На данный момент из Российской Федерации автомобильные комплектующие экспортируются на авторынки Евразии (61%), Латинской Америки (25%) и Африканских стран.
Автор: Тригуб Сергей