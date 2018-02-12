В Барнауле произошло ДТП с участием трех транспортных средств
Сегодня в Барнауле произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса, легкового автомобиля и самосвальной фуры. О наличии пострадавших пока не сообщается.
Происшествие случилось на Павловском тракте недалеко от моста, что вызвало затор движения транспорта. Горожане в комментариях делятся мнениями, как лучше объехать создавшуюся пробку, которая тянется, начиная от Малаховского кольца.
Также очевидцы сообщают об аварии на ул. Челюскинцев, где на пути следования трамвая произошло столкновение двух легковушек иностранного производства.
Происшествие случилось на Павловском тракте недалеко от моста, что вызвало затор движения транспорта. Горожане в комментариях делятся мнениями, как лучше объехать создавшуюся пробку, которая тянется, начиная от Малаховского кольца.
Также очевидцы сообщают об аварии на ул. Челюскинцев, где на пути следования трамвая произошло столкновение двух легковушек иностранного производства.
Автор: Северов Андрей