Аналитики: Темп изменения курсовой устойчивости доллара ослаб
По мнению ведущих аналитиков, курс доллара теряет свой запал, изменилась его курсовая устойчивость. Евро изменился на 0,4% до 1,2287 доллара, в отношении американской валюты произошли изменения по британскому фунту стерлингов (на 0,3%, до 1,3870 доллара).
Ведущая валюта показала снижение ранее, в пятницу, это произошло на фоне ослабления позиций, индекс доллара снизился на 0,2%, до 90,02. Эксперты отмечают, что на фоне ослабления данной денежной единицы стоимость золота увеличивается. Медиа-издание Financial Times сообщает, что ведущие валюты отметились снижением до трёхнедельных минимумов. На торгах 9 февраля курс японской иены возрос на 0,1%, достигнув роста в 108,68 иен за доллар на открытии торгов в понедельник, 12 февраля.
По состоянию на 11:50 (мск) курс доллара показал снижение до 58,918 руб., евро отмечен уменьшением до 71,018 руб. Золото возросло в цене на 0,6%, до 1,328 доллара за одну унцию, это произошло после снижения ценовых показателей на прошедшей неделе в размере 1,2%.
Ведущая валюта показала снижение ранее, в пятницу, это произошло на фоне ослабления позиций, индекс доллара снизился на 0,2%, до 90,02. Эксперты отмечают, что на фоне ослабления данной денежной единицы стоимость золота увеличивается. Медиа-издание Financial Times сообщает, что ведущие валюты отметились снижением до трёхнедельных минимумов. На торгах 9 февраля курс японской иены возрос на 0,1%, достигнув роста в 108,68 иен за доллар на открытии торгов в понедельник, 12 февраля.
По состоянию на 11:50 (мск) курс доллара показал снижение до 58,918 руб., евро отмечен уменьшением до 71,018 руб. Золото возросло в цене на 0,6%, до 1,328 доллара за одну унцию, это произошло после снижения ценовых показателей на прошедшей неделе в размере 1,2%.
Автор: Семен Зайцев