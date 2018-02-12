NASA исследует туманность в созвездии Печь в поисках разумной жизни
Ученые NASA не перестают искать следы разумной жизни во Вселенной. На этот раз они занялись детальным исследованием созвездия, получившего названия Печь.
Как считают астрономы, реальный конфликт с представителями инопланетного разума мог бы перевернуть научный мир, заставлял человека по-другому смотреть на ночное небо. Для этого в космическое пространство регулярно отправляются звуковые переливы, радиосигналы и различные материальные предметы, например, золотые пластины-послания на Voyager. Впрочем, ответной реакции еще не поступало.
В ходе наблюдения за созвездием Печь ученые заинтересовались одной из галактик. Ее можно увидеть в определенной части неба без использования специальной аппаратуры. Кроме этого, в звездном скоплении очень часто специалисты фиксируют довольно странные, но в то же время интересные события, которым пока не находится объяснение.
По словам ученых, не исключается, что в ней живут гуманоиды. В связи с нововыявленными фактами наблюдения продолжатся и в дальнейшем.
Как считают астрономы, реальный конфликт с представителями инопланетного разума мог бы перевернуть научный мир, заставлял человека по-другому смотреть на ночное небо. Для этого в космическое пространство регулярно отправляются звуковые переливы, радиосигналы и различные материальные предметы, например, золотые пластины-послания на Voyager. Впрочем, ответной реакции еще не поступало.
В ходе наблюдения за созвездием Печь ученые заинтересовались одной из галактик. Ее можно увидеть в определенной части неба без использования специальной аппаратуры. Кроме этого, в звездном скоплении очень часто специалисты фиксируют довольно странные, но в то же время интересные события, которым пока не находится объяснение.
По словам ученых, не исключается, что в ней живут гуманоиды. В связи с нововыявленными фактами наблюдения продолжатся и в дальнейшем.
Автор: Валерия Орлова