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exclusive / Шоу-бизнес

Юлия Началова возмущена обвинениями в алкоголизме
Певица и актриса Юлия Началова возмущена тем, что на нее посыпались обвинения в алкоголизме. Знаменитость намерена защищать себя, она не согласна с тем, что ее хотят лишить прав на управление автомобилям. На помощь Началовой пришел ее бывший супруг Евгений Алдонин, которого обеспокоила данная ситуация.

Юлия Началова возмущена обвинениями в алкоголизме


Певица оказалась в центре скандала в декабре прошлого года, когда ее остановили сотрудники ГИБДД. Началовой предложили пройти тест на содержание в крови алкоголя. Это делать артистка отказалась, заявив, что испугалась выходить из своего транспортного средства, которое окружили незнакомые мужчины.

Недавно стало известно, что Началову на 1,5 года лишили водительских прав, однако знаменитость опровергла данные сведения. По словам ее представителей, сейчас проводятся разбирательства, но певица не садилась за руль под воздействием алкогольных напитков. Сейчас Началова продолжает водить автомобиль, поскольку имеет на это право. Эта скандальная ситуация взволновала и футболиста Евгения Алдонина, бывшего мужа знаменитости. Как рассказывают друзья спортсмена, он пытается помочь экс-супруге, переживает, что соответствующий случай не только повлияет на репутацию артистки, но и отразится на их общей дочери.

Сама же Началова намерена привлечь сотрудников дорожной полиции к ответственности, поскольку они не имели право распространять информацию о ней в СМИ.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:20
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