Известная телезвезда Дана Борисова опровергла новости о наркотическом срыве
Дана Борисова давно прошла лечение в Таиландском реабилитационном центре и начинает новую жизнь. Однако до сих пор многих беспокоят сообщения из средств массовой информации об ее наркотических срывах и неудовлетворительном состоянии.
Зимой прошлого года телеведущая попала в больницу из-за плохого состояния здоровья, а именно с проблемами дыхательных путей и очень большого стресса. Чтоб избежать слухов, она пыталась представиться не своим именем, но медики узнали популярную личность, а информация просочилась в СМИ. После этого и распространилось множество информации о наркотической и алкогольной зависимости, впоследствии опровергнутой самой Борисовой.
Телеведущая очень расстроена такими слухами, потому как, судя по ее утверждениям, пропагандирует и ведет активный здоровый образ жизни, рекламируя услуги реабилитационного центра в Таиланде.
Однако жизнь Даны никак не наладится, предложений по работе минимальное количество, и еще она продолжает бороться за свою дочку Полину со своим супругом. По ее мнению, это и порождает множество нелепых слухов, а алкогольные прилавки в магазинах она обходит стороной, не говоря уже о каких-либо наркотиках.
Зимой прошлого года телеведущая попала в больницу из-за плохого состояния здоровья, а именно с проблемами дыхательных путей и очень большого стресса. Чтоб избежать слухов, она пыталась представиться не своим именем, но медики узнали популярную личность, а информация просочилась в СМИ. После этого и распространилось множество информации о наркотической и алкогольной зависимости, впоследствии опровергнутой самой Борисовой.
Телеведущая очень расстроена такими слухами, потому как, судя по ее утверждениям, пропагандирует и ведет активный здоровый образ жизни, рекламируя услуги реабилитационного центра в Таиланде.
Однако жизнь Даны никак не наладится, предложений по работе минимальное количество, и еще она продолжает бороться за свою дочку Полину со своим супругом. По ее мнению, это и порождает множество нелепых слухов, а алкогольные прилавки в магазинах она обходит стороной, не говоря уже о каких-либо наркотиках.
Автор: Тригуб Сергей