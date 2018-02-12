Студентка из Краснодара прошла в финал телевизионного шоу «У меня есть голос»
Студентка из Краснодара прошла в финал конкурса, получившего название «У меня есть голос». Вокальное соревнование проходит в Ставропольском крае. Сообщается, что Анастасия Нечитайло прошла в следующий тур вместе с 17-ю участниками.
Девушка будет петь песни в четырёх тематических концертах. В середине марта откроется народное голосование, в котором у всех желающих будет возможность отдать свой выбор понравившемуся конкурсанту. Суперфинал мероприятия и оглашения результатов состоится в апреле. Победителя ждет денежный приз в размере 300 тысяч рублей.
Анастасия Нечитайло – студентка четвертого курса факультета народной культуры КГИК. Она является обладательницей призов многих конкурсов. В феврале ей удалось получить Гран-при Межрегионального фестиваля «Солдатский конверт 2018».
Девушка будет петь песни в четырёх тематических концертах. В середине марта откроется народное голосование, в котором у всех желающих будет возможность отдать свой выбор понравившемуся конкурсанту. Суперфинал мероприятия и оглашения результатов состоится в апреле. Победителя ждет денежный приз в размере 300 тысяч рублей.
Анастасия Нечитайло – студентка четвертого курса факультета народной культуры КГИК. Она является обладательницей призов многих конкурсов. В феврале ей удалось получить Гран-при Межрегионального фестиваля «Солдатский конверт 2018».
Автор: Валерия Орлова