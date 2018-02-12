«Несчастье укрепило наш брак»: Юлия Савичева впервые заговорила о потере ребенка
Российская певица Юлия Савичева рассказала в СМИ об изменении в отношениях со своим мужем Александром Аршиновым, это произошло вскоре после потери ребёнка. Поп-звезда заявила, что её семейный союз после имевшей место трагедии лишь укрепился.
Савичева заявила в ходе интервью, что в скором времени рождение дочери также повлияло на взаимоотношения с супругом. Популярная певица родилась в День всех влюбленных, она считает себя романтической натурой. На первом месте у 31-летней звезды воспитание 7-месячной дочери Анны, а также активная концертная деятельность. Было заявлено, что произошедшая в связи с потерей первого ребенка трагедия лишь сплотила её семью. По мнению артистки, брачные союзы наиболее часто распадаются после подобных испытаний.
«Морально тяжело было, ведь мы мечтали о малыше до свадьбы и долго шли к этому», - призналась поп-исполнительница в массмедиа. Особо было отмечено, что всё же удалось преодолеть все выпавшие на неё и мужа трудности и выйти впоследствии на новый уровень семейных отношений. Супруги стали лучше понимать друг друга.
Савичева заявила в ходе интервью, что в скором времени рождение дочери также повлияло на взаимоотношения с супругом. Популярная певица родилась в День всех влюбленных, она считает себя романтической натурой. На первом месте у 31-летней звезды воспитание 7-месячной дочери Анны, а также активная концертная деятельность. Было заявлено, что произошедшая в связи с потерей первого ребенка трагедия лишь сплотила её семью. По мнению артистки, брачные союзы наиболее часто распадаются после подобных испытаний.
«Морально тяжело было, ведь мы мечтали о малыше до свадьбы и долго шли к этому», - призналась поп-исполнительница в массмедиа. Особо было отмечено, что всё же удалось преодолеть все выпавшие на неё и мужа трудности и выйти впоследствии на новый уровень семейных отношений. Супруги стали лучше понимать друг друга.
Автор: Семен Зайцев