Голая Рита Ора поразила поклонников новыми фотографиями
Телеведущая Рита Ора выложила в Instagram очередную фотосессию со своего отпуска. Снимки сразу же набирают огромную популярность и собирают множество «лайков» и комментариев.
Певица, родившаяся в Албании, которой исполнилось 27 лет, ведет свое шоу на американском телевидении. Это не первая ее фотосессия с отдыха, которая собирает множество восторженных откликов. Рита Ора имеет на своей странице 13 млн подписанных поклонников.
На фотографиях она позирует в открытом красном купальнике, который демонстрирует фигуру знаменитой певицы. Ора любит делиться и более откровенными фотографиями на своей странице.
Певица, родившаяся в Албании, которой исполнилось 27 лет, ведет свое шоу на американском телевидении. Это не первая ее фотосессия с отдыха, которая собирает множество восторженных откликов. Рита Ора имеет на своей странице 13 млн подписанных поклонников.
На фотографиях она позирует в открытом красном купальнике, который демонстрирует фигуру знаменитой певицы. Ора любит делиться и более откровенными фотографиями на своей странице.
Автор: Северов Андрей