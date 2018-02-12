Стивен Хокинг: Скоро человечество покинет Землю
Ряд ученых, среди которых и популярный астрофизик Стивен Хокинг, считают, что в ближайшее время человечество покинет Землю. Через несколько веков по всей Солнечной системе, а также за ее пределами будут построены специальные космические колонии.
Отмечается, что они не подойдут для большинства людей, поскольку им хотелось бы оказаться на небесном теле, похожем на Землю.
На роль «второй Земли» отлично подходит объект TRAPPIST-1е, открытый год тому назад. Атмосфера соответствующей планеты пригодна для дыхания, она обладает океанами и сушей, также присутствует скалистая поверхность, пригодная для растений.
Расстояние от Земли до TRAPPIST-1е не является слишком большим, оно составляет менее 40 световых лет. До космического объекта вполне будет реально добраться через несколько веков.
Отмечается, что они не подойдут для большинства людей, поскольку им хотелось бы оказаться на небесном теле, похожем на Землю.
На роль «второй Земли» отлично подходит объект TRAPPIST-1е, открытый год тому назад. Атмосфера соответствующей планеты пригодна для дыхания, она обладает океанами и сушей, также присутствует скалистая поверхность, пригодная для растений.
Расстояние от Земли до TRAPPIST-1е не является слишком большим, оно составляет менее 40 световых лет. До космического объекта вполне будет реально добраться через несколько веков.
Автор: Валерия Орлова