Вера Брежнева достойно ответила злопыхателям на критику
Одна из самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе Вера Брежнева недавно в своем аккаунте в Instagram выложила достойный ответ злопыхателям на негативные отзывы о ее снимке со знаменитым дирижером Теодором Курентзисом. Певица поделилась удивлением, поразившим ее после прочтения резких комментариев хэйтеров.
Как рассказала сама Брежнева, ей удалось побывать на концерте дирижера, после которого остался только положительный эффект. Но звезда никак не рассчитывала, что поклонники набросятся на нее с огромным количеством негативной критики и эмоций. Большинство подписчиков прокомментировали фото с личностной критикой в адрес певицы указав на неспособность к пению и к тому, что исполнители поп-музыки ничего не смыслят в классическом течении. Не обошлось и без тех, кто оставил критику и на «трепетные» объятия знаменитостей.
Ответом на резкие мнения злопыхателей было обращение Веры Брежневой, в котором артистка взывает фолловеров плохо не излагаться, и не излучать негативные эмоции, ведь все имеет свойство возвращаться обратно. Человек проецирует все свои мысли и слова на окружающий мир.
Певица добавила, что добрые поступки совершать сложнее и это - истина.
Как рассказала сама Брежнева, ей удалось побывать на концерте дирижера, после которого остался только положительный эффект. Но звезда никак не рассчитывала, что поклонники набросятся на нее с огромным количеством негативной критики и эмоций. Большинство подписчиков прокомментировали фото с личностной критикой в адрес певицы указав на неспособность к пению и к тому, что исполнители поп-музыки ничего не смыслят в классическом течении. Не обошлось и без тех, кто оставил критику и на «трепетные» объятия знаменитостей.
Ответом на резкие мнения злопыхателей было обращение Веры Брежневой, в котором артистка взывает фолловеров плохо не излагаться, и не излучать негативные эмоции, ведь все имеет свойство возвращаться обратно. Человек проецирует все свои мысли и слова на окружающий мир.
Певица добавила, что добрые поступки совершать сложнее и это - истина.
Автор: Богданова Ярослава