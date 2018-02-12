Алексей Ягудин поблагодарил российских фигуристов за еще одну медаль
Известный российский фигурист Алексей Ягудин поблагодарил фигуристов из РФ за еще одну медаль. На Олимпиаде, которая сейчас проводится в Южной Корее, спортсменам удалось завоевать серебро.
«Ура! Ещё одна медаль у России!!! Спасибо каждому фигуристу за борьбу!» - подписал публикацию Ягудин.
Командный турнир в фигурном катании завершился несколько часов назад. Дуэт Дмитрия Соловьева и Екатерина Бобровой показал все, на что был способен, но спортсменам не удалось добраться до первого места. Сообщается, что россияне удостоились серебра. Ради этой медали усердно работали Михаил Коляда, ставший вторым в произвольном катании, а также Алина Загитова, победившая соперниц.
Фолловеры Ягудина присоединились к его поздравлениям. За непродолжительное время его публикация собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
«Ура! Ещё одна медаль у России!!! Спасибо каждому фигуристу за борьбу!» - подписал публикацию Ягудин.
Командный турнир в фигурном катании завершился несколько часов назад. Дуэт Дмитрия Соловьева и Екатерина Бобровой показал все, на что был способен, но спортсменам не удалось добраться до первого места. Сообщается, что россияне удостоились серебра. Ради этой медали усердно работали Михаил Коляда, ставший вторым в произвольном катании, а также Алина Загитова, победившая соперниц.
Фолловеры Ягудина присоединились к его поздравлениям. За непродолжительное время его публикация собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова