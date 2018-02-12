В Орле найден расчлененный труп 24-летнего мужчины
В Орле был найден расчлененный труп 24-летнего мужчины. Оперативно была арестована знакомая убитого, которая является подозреваемой.
Фрагменты тела были обнаружены в одной из квартир 11 февраля. Полиция решила задержать 21-летнюю девушку, которая достаточно хорошо знала пострадавшего.
Следственные органы проводят различные проверки, устанавливают все обстоятельства случившегося. В ходе допроса будут выяснены мотивы совершенного преступления.
Фрагменты тела были обнаружены в одной из квартир 11 февраля. Полиция решила задержать 21-летнюю девушку, которая достаточно хорошо знала пострадавшего.
Следственные органы проводят различные проверки, устанавливают все обстоятельства случившегося. В ходе допроса будут выяснены мотивы совершенного преступления.
Автор: Северов Андрей