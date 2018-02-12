Ученые: Астероид 1I/Оумуамуа имеет насыщенное прошлое и неустойчивую траекторию
Астрономы рассчитали скорость вращения, степень яркости и изменение траектории межзвёздного астероида 1I/Оумуамуа. Объект изучался с целью определения его основных параметров, указывается на насыщенное прошлое данного тела.
Наблюдения астрономов и физиков из Чехии, Сербии и Великобритании проводились в связи с тем, что астероид имеет хаотическое вращение, тогда как другие подобные структуры ведут себя классическим образом, вращаясь равномерно. Астрофизики попытались отследить, что могло стать причиной к неустойчивому положению объекта в пространстве. Выяснилось, что у 1I/Оумуамуа нет постоянного периода, включая оси вращения. Согласно выдвинутой версии, к этому могло привести столкновение с другим телом в родной для астероида звёздной системе. После этого объект изменил свою траекторию.
Согласно расчетам специалистов, хаотичное вращение данного тела может продолжаться на протяжении 1 млрд лет. Напряжения, образующиеся в разных частях астероида, постепенно замедлят его вращение. Он впервые был замечен в октябре 2017 года, структура имеет длину 160 метров и 30 метров в ширину. Сейчас 1I/Оумуамуа удаляется от Солнца, пересекая орбиты планет. Краткий отчет научной группы опубликован в Nature Astronomy.
Наблюдения астрономов и физиков из Чехии, Сербии и Великобритании проводились в связи с тем, что астероид имеет хаотическое вращение, тогда как другие подобные структуры ведут себя классическим образом, вращаясь равномерно. Астрофизики попытались отследить, что могло стать причиной к неустойчивому положению объекта в пространстве. Выяснилось, что у 1I/Оумуамуа нет постоянного периода, включая оси вращения. Согласно выдвинутой версии, к этому могло привести столкновение с другим телом в родной для астероида звёздной системе. После этого объект изменил свою траекторию.
Согласно расчетам специалистов, хаотичное вращение данного тела может продолжаться на протяжении 1 млрд лет. Напряжения, образующиеся в разных частях астероида, постепенно замедлят его вращение. Он впервые был замечен в октябре 2017 года, структура имеет длину 160 метров и 30 метров в ширину. Сейчас 1I/Оумуамуа удаляется от Солнца, пересекая орбиты планет. Краткий отчет научной группы опубликован в Nature Astronomy.
Автор: Семен Зайцев