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На месте крушения Ан-148 нашли более двухсот фрагментов тел
В процессе проведения поисковой операции в зоне крушения пассажирского Ан-168 спасатели обнаружили 209 фрагментов тел. Об этом рассказали представители оперативных служб. Сообщается, что работы на месте трагедии продолжаются.


На месте крушения Ан-148 нашли более двухсот фрагментов тел


Борт, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушения спустя несколько минут после старта из Домодедово, в прошедшее воскресенье, 11 февраля. В момент инцидента в самолете пребывали 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Перевозчик уже приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148, сотрудники компании готовы активно сотрудничать со следствием.

Власти Ленинградской, Оренбургской и Саратовской областей пообещали выплатить родственникам всех погибших в результате трагедии компенсацию в размере миллиона рублей. В районе крушения уже обнаружены два ботовых самописца, а также два целых тела. Они отправлены на судмедэкспертизу. Поисковая операция продолжалась даже ночью, на момент написания сообщения мероприятия завершены. На месте крушения самолета продолжат осуществлять работу эксперты и следователи.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:56
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