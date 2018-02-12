В Москве бездомный забил до смерти табуреткой знакомого во время застолья
В Москве бездомный до смерти забил табуреткой знакомого мужчину. Инцидент произошел в прошедшую субботу, 10 февраля, в одной из квартир, расположенный на улице Плющиха. На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан.
В квартире было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения, на котором присутствовали многочисленные ушибы в области головы, ссадины груди, а также конечностей. Кроме этого, злоумышленник переломал своего знакомому ребра.
На следующий день у здания Киевского вокзала сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, не имеющего определенного места жительства. Установлено, что он распивал алкогольные напитки в квартире знакомого, между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе нее подозреваемый схвати табуретку и начал бить друга. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а злоумышленник покинул место инцидента.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство. Следственные мероприятия продолжаются.
В квартире было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения, на котором присутствовали многочисленные ушибы в области головы, ссадины груди, а также конечностей. Кроме этого, злоумышленник переломал своего знакомому ребра.
На следующий день у здания Киевского вокзала сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, не имеющего определенного места жительства. Установлено, что он распивал алкогольные напитки в квартире знакомого, между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе нее подозреваемый схвати табуретку и начал бить друга. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а злоумышленник покинул место инцидента.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство. Следственные мероприятия продолжаются.
Автор: Валерия Орлова