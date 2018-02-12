СМИ: Партия Порошенко получила из госбюджета Украины более 112 млн гривен в 2017 году
Партия Петра Порошенко сообщила в СМИ о полученных из государственного бюджета суммах за 2017 год. Речь идёт об объёме денежных средств, направляемых на протяжении прошедшего года, они официально задекларированы фракцией Верховной Рады.
Согласно отчету Блока Петра Порошенко, декларации подлежала общая сумма в размере 112,4 млн гривен, полученной в виде доходов на протяжении прошедшего года. Данный объем денежных ресурсов был получен из национального бюджета страны с целью финансирования уставной деятельности. Отмечено, что из указанной суммы 133 тысячи гривен являются взносами на счета партии, ещё 150,1 тысячи гривен направлялись на ведение хозяйственной деятельности.
Блок Петра Порошенко «Солидарность» является правоцентристкой политической партией, она основана 28 февраля 2001 года. Ранее украинские масс-медиа сообщили, что официальная заработная плата украинского президента составила в 2017 году 336 тысяч гривен.
Согласно отчету Блока Петра Порошенко, декларации подлежала общая сумма в размере 112,4 млн гривен, полученной в виде доходов на протяжении прошедшего года. Данный объем денежных ресурсов был получен из национального бюджета страны с целью финансирования уставной деятельности. Отмечено, что из указанной суммы 133 тысячи гривен являются взносами на счета партии, ещё 150,1 тысячи гривен направлялись на ведение хозяйственной деятельности.
Блок Петра Порошенко «Солидарность» является правоцентристкой политической партией, она основана 28 февраля 2001 года. Ранее украинские масс-медиа сообщили, что официальная заработная плата украинского президента составила в 2017 году 336 тысяч гривен.
Автор: Семен Зайцев