Украинский завод «Антонов» заявил о готовности подключиться к расследованию крушения Ан-148
Сотрудники украинского государственного предприятия под названием «Антонов», которое занимается разработкой и отвечает за процесс производства серии «Ан», выразили свою готовность подключиться к мероприятиям, касающимся расследования крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе госкомпании.
В заявлении говорится, что «Антонов» обязательно примет участие в расследовании, если поступит такая просьба из РФ. Сотрудники предприятия добавили, что этот самолет был собран на мощностях завода Воронеже при сотрудничестве с украинскими специалистами. Борт, состоящий на балансе перевозчика «Саратовские авиалиниям», потерпел крушение 11 февраля на территории Раменского района Подмосковья примерно через 4 минуты после старта из аэропорта «Домодедово». Самолет выполнял рейс в Орск. В момент инцидента на борту присутствовал 71 человек, в том числе 6 членов экипажа.
Поисковая операция, проводимая на месте падения пассажирского воздушного судна, завершена. Спасатели нашли фрагменты 209 тел погибших. К слову, их родственникам пообещали выплатить по миллиону рублей.
В заявлении говорится, что «Антонов» обязательно примет участие в расследовании, если поступит такая просьба из РФ. Сотрудники предприятия добавили, что этот самолет был собран на мощностях завода Воронеже при сотрудничестве с украинскими специалистами. Борт, состоящий на балансе перевозчика «Саратовские авиалиниям», потерпел крушение 11 февраля на территории Раменского района Подмосковья примерно через 4 минуты после старта из аэропорта «Домодедово». Самолет выполнял рейс в Орск. В момент инцидента на борту присутствовал 71 человек, в том числе 6 членов экипажа.
Поисковая операция, проводимая на месте падения пассажирского воздушного судна, завершена. Спасатели нашли фрагменты 209 тел погибших. К слову, их родственникам пообещали выплатить по миллиону рублей.
Автор: Валерия Орлова