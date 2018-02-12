В Москве девятиклассник выпал из окна заброшенной больницы
В Москве из окна четвертого этажа выпал девятиклассник. Инцидент произошел на территории заброшенного медицинского учреждения. Об этом сообщают местные СМИ.
По имеющимся данным, 15-летний ученик одной из столичных школ гулял с друзьями по этажам здания. Сообщается, что подросток могут провалиться на один этаж ниже, поскольку в заброшенном строении местами тонкие полы.
Установлено, что у пострадавшего сломана нога. Друзья мальчика сразу после случившегося вызывали медиков. Пациента доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
По имеющимся данным, 15-летний ученик одной из столичных школ гулял с друзьями по этажам здания. Сообщается, что подросток могут провалиться на один этаж ниже, поскольку в заброшенном строении местами тонкие полы.
Установлено, что у пострадавшего сломана нога. Друзья мальчика сразу после случившегося вызывали медиков. Пациента доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Автор: Валерия Орлова