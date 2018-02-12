В Новосибирске смерть хозяина квартиры наступила от удара гири гостя
В минувшую субботу 10 февраля около пяти часов вечера по улице Строителей Ленского района города Новосибирск следствием было зарегистрировано убийство, а предметом нанесшим смертельный удар оказалась гиря на 12 килограмм. Как выяснилось, два товарища возрастом 25 и 40 лет в коммунальной квартире, владельцем которой был потерпевший, употребляли спиртное.
В итоге между ними произошло недопонимание, после чего 25-летний молодой человек несколько раз ударил железной гирей владельца по голове. По материалам следствия, в застолье и дальнейшей ссоре участвовали и соседи по жилплощади, рассказавшие, что 40-летний хозяин коммуналки умер из-за падения. Чтобы выяснить достоверность показаний жильцов, полицией они были доставлены в отделение. Об этом поведал представитель ведомства Антон Сурнин.
Поняв, что произошло 25-летний парень позвонил в отделение полиции и неотложной скорой помощи, но пострадавший в бессознательном состоянии умер, не покидая квартиры.
На сегодняшний день 25-летний подозреваемый задержан, уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленный тяжкий вред здоровью с дальнейшей смертью потерпевшего». Молодой человек ожидает решения суда о выборе меры пресечения. Примечательно, что парень раньше уже нес уголовную ответственность за разбой и ограбление.
В итоге между ними произошло недопонимание, после чего 25-летний молодой человек несколько раз ударил железной гирей владельца по голове. По материалам следствия, в застолье и дальнейшей ссоре участвовали и соседи по жилплощади, рассказавшие, что 40-летний хозяин коммуналки умер из-за падения. Чтобы выяснить достоверность показаний жильцов, полицией они были доставлены в отделение. Об этом поведал представитель ведомства Антон Сурнин.
Поняв, что произошло 25-летний парень позвонил в отделение полиции и неотложной скорой помощи, но пострадавший в бессознательном состоянии умер, не покидая квартиры.
На сегодняшний день 25-летний подозреваемый задержан, уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленный тяжкий вред здоровью с дальнейшей смертью потерпевшего». Молодой человек ожидает решения суда о выборе меры пресечения. Примечательно, что парень раньше уже нес уголовную ответственность за разбой и ограбление.
Автор: Богданова Ярослава