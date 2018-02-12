Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Происшествия

В Великобритании 20-летняя студентка погибла в давке у входа в ночной клуб
В Великобритании в результате давки у входа в ночной клуб Дарема погибла 20-летняя девушка. В этот день заведение предоставляла скидку в 50% на алкогольные напитки, бонусная программа и взывала такой ажиотаж.

В Великобритании 20-летняя студентка погибла в давке у входа в ночной клуб


Девушка училась в Университете Дарема и являлась одной из лучших студенток. Кроме этого, она увлекалась парусным спортом и даже входила в сборную страны. Инцидент был зафиксирован в прошлый четверг. Узнав о скидке, молодёжь не упустила своей возможности посетить клуб. У входа в заведении скопились 600 человек, началась огромная давка, поскольку количество мест ограничено. В результате толпа сломала ограждение, а студентка оказалась зажатой между железными прутьями. Молодые люди даже не замечали, как наступают ей на голову. У пострадавшей началось кровотечение, она потеряла сознание.

На девушку обратил внимание молодой человек, снявший рубашку и приложивший ее к голове местной жительницы. Сотрудники клуба вызвали медиков, но когда они приехали, студентка уже не дышала.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Представители клуба отказались комментировать эту ситуацию.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:26
Читайте также
Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили
В Воронеже проект метро станет курировать
Старинная Тимирязевская академия создает новые
Прощание с актёром Дмитрием Соловьёвым состоится
Глава МИД Нидерландов сознался, что солгал о
В Киеве задержан Михаил Саакашвили
Российская таможня станет полностью электронной к
Погибший в результате крушения Ан-148 уральский
Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148
Житель США сфотографировал преследующий самолёт
Аналитики: Темп изменения курсовой устойчивости
Украинский завод «Антонов» заявил о готовности
Добавление комментария
Последние новости
12.02, 21:40 На поверхности Луны находится столько же воды, как в 4
12.02, 21:39 Стивен Хокинг: Скоро человечество покинет Землю
12.02, 21:39 Гибридный Range Rover поднялся по 999 ступеням к «К
12.02, 21:20 Юлия Началова возмущена обвинениями в алкоголизме
12.02, 21:09 Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили в топ
12.02, 21:07 Vivo не будет устанавливать Android 8.0 Oreo на
12.02, 21:06 Тоннели Boring Company ускорят производство
12.02, 21:00 Ученые: Женщины подвержены повышенному оргазму при
12.02, 20:54 В Воронеже проект метро станет курировать «Агентство
12.02, 20:45 Стартап Nebula Genomics предлагает продавать информацию
12.02, 20:37 Аукцион б/у авто CarPrice запускает онлайн-автомаркет
12.02, 20:34 Назван самый популярный корпоративный автомобиль в
12.02, 20:33 Старинная Тимирязевская академия создает новые условия
12.02, 20:31 В Индии открылась выставка коллекционных автомобилей
12.02, 20:23 В результате падения Настасья Самбурская серьезно
12.02, 20:05 У разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 уже
12.02, 20:01 Туристы рискуют попасть под суд за организацию
12.02, 19:51 Назван самый роскошный автомобиль в истории
12.02, 19:50 Во Франции создали позволяющий прослушивать виниловые
12.02, 19:48 Шура на концерте «Кавер Бум» вновь раскритиковал Курган