В Великобритании 20-летняя студентка погибла в давке у входа в ночной клуб
В Великобритании в результате давки у входа в ночной клуб Дарема погибла 20-летняя девушка. В этот день заведение предоставляла скидку в 50% на алкогольные напитки, бонусная программа и взывала такой ажиотаж.
Девушка училась в Университете Дарема и являлась одной из лучших студенток. Кроме этого, она увлекалась парусным спортом и даже входила в сборную страны. Инцидент был зафиксирован в прошлый четверг. Узнав о скидке, молодёжь не упустила своей возможности посетить клуб. У входа в заведении скопились 600 человек, началась огромная давка, поскольку количество мест ограничено. В результате толпа сломала ограждение, а студентка оказалась зажатой между железными прутьями. Молодые люди даже не замечали, как наступают ей на голову. У пострадавшей началось кровотечение, она потеряла сознание.
На девушку обратил внимание молодой человек, снявший рубашку и приложивший ее к голове местной жительницы. Сотрудники клуба вызвали медиков, но когда они приехали, студентка уже не дышала.
По факту случившегося полиция проводит проверку. Представители клуба отказались комментировать эту ситуацию.
Девушка училась в Университете Дарема и являлась одной из лучших студенток. Кроме этого, она увлекалась парусным спортом и даже входила в сборную страны. Инцидент был зафиксирован в прошлый четверг. Узнав о скидке, молодёжь не упустила своей возможности посетить клуб. У входа в заведении скопились 600 человек, началась огромная давка, поскольку количество мест ограничено. В результате толпа сломала ограждение, а студентка оказалась зажатой между железными прутьями. Молодые люди даже не замечали, как наступают ей на голову. У пострадавшей началось кровотечение, она потеряла сознание.
На девушку обратил внимание молодой человек, снявший рубашку и приложивший ее к голове местной жительницы. Сотрудники клуба вызвали медиков, но когда они приехали, студентка уже не дышала.
По факту случившегося полиция проводит проверку. Представители клуба отказались комментировать эту ситуацию.
Автор: Валерия Орлова