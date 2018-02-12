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Специальную индийскую версию Renault Кwid посвятили героям Marvel
Спецверсия Renault Kwid посвящена супергероям вселенной Марвел, французский производитель создал модификацию под названием Super Hero Edition. Автомобиль поступил на первичный индийский рынок.

Специальную индийскую версию Renault Кwid посвятили героям Marvel

Самый маленький хэтчбек модели Kwid начал массово производиться для Индии в версии Super Hero Edition. Кузов новинки окрашен в красный цвет с золотистыми разводами, это сделано для поклонников Тони Старка. Модификация посвящена Железному человеку и Капитану Америке, основным героям супервселенной. Машина имеет пластиковый обвес, включая колёсные арки, на нижней части задней двери нанесена надпись «Неуязвимый» (Invincible). Отмечен золотистый горизонтальный элемент в нижней части дополнительной решетки радиатора, установленной в передний бампер, он получил круглые светодиодные огни ходового света. Основную радиаторную решётку выполнили крупноячеистой. Она, как и зеркала заднего вида, имеет золотистые вкрапления.

На дверь багажника нанесли схематическое изображение дугового реактора, на капоте хэтчбека изображен щит супергероя. Новинка получила 68-сильный мотор с 91 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с 5-дипазонной МКПП или «автоматом».

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 15:49
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