Житель Красноярского края застрелил проститутку на праздновании рождения сына
Житель Красноярского края отмечал рождение сына в компании друзей и проституток. Одну из них он застрелил, поскольку партнерам не удалось договорить о цене за предоставление интимных услуг. Об этом рассказали сотрудники региональной прокуратуры.
Согласно предварительным сведениям, в населенном пункте Минусинск в то время как супруга с новорожденным находилась в роддоме, молодой отец решил отметить появление на свет ребенка с друзьями и женщинами лёгкого поведения. Все они находились у него дома. В ночное время суток между одной из девушек и хозяином жилплощади произошла ссора на почве оплаты предоставляемых услуг, в ходе которой злоумышленник произвел выстрел в голову оппонентки. Сообщается, что убитая являлась уроженкой Хакасии.
На данный момент житель Красноярского края задержан, в отношении него возбудили уголовное делопроизводство в соответствии со статьей «Убийство». Молодому отцу грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый не признает свою вину.
Согласно предварительным сведениям, в населенном пункте Минусинск в то время как супруга с новорожденным находилась в роддоме, молодой отец решил отметить появление на свет ребенка с друзьями и женщинами лёгкого поведения. Все они находились у него дома. В ночное время суток между одной из девушек и хозяином жилплощади произошла ссора на почве оплаты предоставляемых услуг, в ходе которой злоумышленник произвел выстрел в голову оппонентки. Сообщается, что убитая являлась уроженкой Хакасии.
На данный момент житель Красноярского края задержан, в отношении него возбудили уголовное делопроизводство в соответствии со статьей «Убийство». Молодому отцу грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый не признает свою вину.
Автор: Валерия Орлова