Анастасия Волочкова показала завтрак при свечах
Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала завтрак при свечах. Соответствующий снимок появился в профиле знаменитой танцовщицы в социальной сети Instagram.
На обнародованном фото запечатлен стол с белой скатертью и свечами, усыпанный лепестками красных роз. На завтрак Волочкова предпочитает пить кофе. Подписчики удивились, что на столе присутствовала только одна чашка, поскольку думали, что компанию эффектной блондинке составит ее молодой человек Михаил. К слову, своего возлюбленного балерина перестала скрывать. Он часто приходит к ней домой, отлично общаться с дочерью Ариадной и даже помогает делать девочке уроки. Сама же Волочкова считает, что у ее избранника большое сердце.
Поклонники оценили очередной пост балерины. Они пожелали ей счастья в личной жизни. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Волочкову за выставление всего напоказ.
Ранее балерина написала гневный пост своим хейтерам, которые раскритиковали ее танцы. По словам Волочковой, ей не нужен допинг, чтобы радоваться жизни.
На обнародованном фото запечатлен стол с белой скатертью и свечами, усыпанный лепестками красных роз. На завтрак Волочкова предпочитает пить кофе. Подписчики удивились, что на столе присутствовала только одна чашка, поскольку думали, что компанию эффектной блондинке составит ее молодой человек Михаил. К слову, своего возлюбленного балерина перестала скрывать. Он часто приходит к ней домой, отлично общаться с дочерью Ариадной и даже помогает делать девочке уроки. Сама же Волочкова считает, что у ее избранника большое сердце.
Поклонники оценили очередной пост балерины. Они пожелали ей счастья в личной жизни. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Волочкову за выставление всего напоказ.
Ранее балерина написала гневный пост своим хейтерам, которые раскритиковали ее танцы. По словам Волочковой, ей не нужен допинг, чтобы радоваться жизни.
Автор: Валерия Орлова