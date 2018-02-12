Стала известная стоимость самого дешевого iPhone 2018 года
В сентябре нынешнего года компания Apple намерена представить сразу три iPhone, которые смогут похвастаться безрамочным экраном. Сообщается, что минимальная цена модели составит 800 долларов.
Информацией поделился известный аналитик Фил Джонс. По словам экспертов, новинка за 800 долларов окажется самой бюджетной в линейке. Речь идет об iPhone 6,1-дюймовом с IPS-экраном. На 150 долларов дороже потребители смогут приобрести купертиновский смартфон с OLED-экраном на 5,8 дюймов. Самый дорогой «яблочный» гаджет обойдется в 1100 долларов, он получит 6,5-дюймовый дисплей.
Что касается стоимости новинок в России, то об этом говорить пока рано, поскольку каждый год производитель корректирует прайсы, особенно, если речь идет о новых iPhone. Очевиден тот факт, что компания Apple намерена выпускать только дорогостоящие модели.
Если эксперт прав, то новый iPhone, стартовая цена которого составляла примерно 1000 долларов, упадет в цене на 50 долларов. Такое снижение не существенно, но все равно положительно скажется на бюджете покупателей, ведь эту сумму можно потратить на покупку чехла или же беспроводной зарядки.
Информацией поделился известный аналитик Фил Джонс. По словам экспертов, новинка за 800 долларов окажется самой бюджетной в линейке. Речь идет об iPhone 6,1-дюймовом с IPS-экраном. На 150 долларов дороже потребители смогут приобрести купертиновский смартфон с OLED-экраном на 5,8 дюймов. Самый дорогой «яблочный» гаджет обойдется в 1100 долларов, он получит 6,5-дюймовый дисплей.
Что касается стоимости новинок в России, то об этом говорить пока рано, поскольку каждый год производитель корректирует прайсы, особенно, если речь идет о новых iPhone. Очевиден тот факт, что компания Apple намерена выпускать только дорогостоящие модели.
Если эксперт прав, то новый iPhone, стартовая цена которого составляла примерно 1000 долларов, упадет в цене на 50 долларов. Такое снижение не существенно, но все равно положительно скажется на бюджете покупателей, ведь эту сумму можно потратить на покупку чехла или же беспроводной зарядки.
Автор: Валерия Орлова