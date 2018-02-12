Российская таможня станет полностью электронной к 2020 году
Российская таможенная служба полностью перейдет на электронную основу к 2020 году, речь идет об услугах, оказываемых ФТС. В настоящий момент ведомство реализует комплексную программу в данном направлении.
В ведомстве сообщили о предстоящих нововведениях. Речь идёт о возможности стать драйверами товарооборота, это относится к таможне России и Китая. Согласно представленной в массмедиа информации, в государственной службе активно внедряется система учета деклараций в электронной форме. По состоянию на 1 февраля подано около 292,09 тыс. документов на товары, причём в электронной форме - около 292,06 тыс. экземпляров. Таким образом, отметили в ФТС, доля в данном сегменте практически приближается к 100%, составив 99,99%. Особо отмечено, что от суммарного количества электронных форм деклараций в автоматическом режиме выпущено около 15,69 тыс. документов.
Это в процентном соотношении нельзя называть впечатляющим, подчеркнули в ведомстве. Общее количество транзитных деклараций, исключая количество оформленных МДП, товаров ЕАЭС, продукции иностранного производства, следующих в таможенные органы (отличные от РФ), составляет 66,9 тыс. из них ЭТД – 65,46%.
В ведомстве сообщили о предстоящих нововведениях. Речь идёт о возможности стать драйверами товарооборота, это относится к таможне России и Китая. Согласно представленной в массмедиа информации, в государственной службе активно внедряется система учета деклараций в электронной форме. По состоянию на 1 февраля подано около 292,09 тыс. документов на товары, причём в электронной форме - около 292,06 тыс. экземпляров. Таким образом, отметили в ФТС, доля в данном сегменте практически приближается к 100%, составив 99,99%. Особо отмечено, что от суммарного количества электронных форм деклараций в автоматическом режиме выпущено около 15,69 тыс. документов.
Это в процентном соотношении нельзя называть впечатляющим, подчеркнули в ведомстве. Общее количество транзитных деклараций, исключая количество оформленных МДП, товаров ЕАЭС, продукции иностранного производства, следующих в таможенные органы (отличные от РФ), составляет 66,9 тыс. из них ЭТД – 65,46%.
Автор: Семен Зайцев