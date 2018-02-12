Эксперты обнародовали 7 признаков того, хорош ли человек в постели
Эксперты в сфере интимных отношений обнародовали 7 признаков, которые помогут понять, насколько тот или иной человек хорош в постели. Специалисты из США рассказали, как можно понять, хорошо ли партнерам друг с другом во время секса.
Именно названные ими 7 признаков и помогут это определить. Прежде всего, по их словам, чтобы быть интересным в постели, надо любить процесс. Человек, заинтересованный в нем, как правило, читает соответствующую литературу, пополняя знания о том, как доставить своему партнеру удовольствие.
Второй признак говорит о том, что хорош тот, кто понимает важность прелюдии и не пропускает ее перед половым актом. Также хорошим в сексе можно назвать того, кто умеет быстро менять позы. Еще один фактор – уверенность в себе. Ее заметно по тому, без стеснения ли человек раздевается и готов ли он заниматься любовью при свете.
В числе последних признаков значатся умение доставлять удовольствие, как себе, так и партнеру. Кроме того, специалисты назвали важным фактором внимательность, проявляющаяся в том, что один партнер следит поведением другого и не игнорирует звуки, которые тот издает.
Именно названные ими 7 признаков и помогут это определить. Прежде всего, по их словам, чтобы быть интересным в постели, надо любить процесс. Человек, заинтересованный в нем, как правило, читает соответствующую литературу, пополняя знания о том, как доставить своему партнеру удовольствие.
Второй признак говорит о том, что хорош тот, кто понимает важность прелюдии и не пропускает ее перед половым актом. Также хорошим в сексе можно назвать того, кто умеет быстро менять позы. Еще один фактор – уверенность в себе. Ее заметно по тому, без стеснения ли человек раздевается и готов ли он заниматься любовью при свете.
В числе последних признаков значатся умение доставлять удовольствие, как себе, так и партнеру. Кроме того, специалисты назвали важным фактором внимательность, проявляющаяся в том, что один партнер следит поведением другого и не игнорирует звуки, которые тот издает.
Автор: Дрокина Татьяна