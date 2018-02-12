В Москве загорелась гостиница "Космос"
В Москве произошел пожар в четырёхзвездночной гостинице «Космос». По словам очевидцев, из окон здания, расположенного в Алексеевском районе столицы РФ, идет густой черный дым. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сотрудники МЧС присвоили возгоранию второй ранг опасности. Сообщается, что пожар начался на 15-м этаже. Сейчас специалисты заняты поиском очага возгорания, всех сотрудников и постояльцев экстренно эвакуируют.
У здания гостиницы «Космос» дежурят полиция и медики. Более подробная информация пока не обнародована.
Сотрудники МЧС присвоили возгоранию второй ранг опасности. Сообщается, что пожар начался на 15-м этаже. Сейчас специалисты заняты поиском очага возгорания, всех сотрудников и постояльцев экстренно эвакуируют.
У здания гостиницы «Космос» дежурят полиция и медики. Более подробная информация пока не обнародована.
Автор: Валерия Орлова