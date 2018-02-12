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exclusive / Шоу-бизнес

Певица Елена Ваенга призналась в соцсети, что пренебрегает своим здоровьем
Известная российская певица в жанре шансон Елена Ваенга относится к числу трудоголиков, поэтому недавно на своей страничке в Instagram поделилась снимком, подписав его хэштегами «очень злая» и «очень больная Лена». Певица говорит, что не делает ничего на половину, в итоге самой же от этого плохо.

Певица Елена Ваенга призналась в соцсети, что пренебрегает своим здоровьем


Также делится, что у нее не получается правильно распределять свое время, потому что привыкла отдаваться работе целиком. Но Ваенга признает, что однажды осознала, как работа вредит ее здоровью. Певица часто гастролирует из-за чего порой вынуждена спать то в поезде, то в самолете, что потом сказывается на самочувствии. Но благодаря огромному количеству фолловеров она часто получает посылки с дарами леса в виде сушеных трав, кустарников и ягод, в качестве народной медицины. Содержанием одной из таких посылок знаменитость поделилась со своими подписчиками в соцсети, рассказав, что такая забота ее растрогала, ведь там был целый витаминный комплекс, бережно собранный и упакованный.

Певица Елена Ваенга призналась в соцсети, что пренебрегает своим здоровьем


Поэтому хоть певица и отрицает, что на нее окажет благоприятное воздействие «калинка-малинка», поклонники несмотря ни на что высылают ей баночки с компотом, вареньем из ягод кизила и абрикос. Ведь они знают, что полезные подарки порадуют не только саму знаменитость, но и ее сына Ваню.

Фолловеры Ваенги оставляют в соцсети положительные отзывы и комментарии по поводу такой заботы о здоровье исполнительницы. Звезда надеется, что в ее жизни все изменится к лучшему.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 22:40
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