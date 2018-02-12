Анджелина Джоли попала под волну критики за свою неопрятность
В последнее время в сети участились обсуждения фотографий Анджелины Джоли. Большая часть комментариев, которые оставили пользователи, содержит в себе весьма жёсткую критику в адрес ее внешности.
Систематически, несколько раз в неделю, фотографии Анджелины Джоли попадают под волну критики со стороны пользователей сети. Фаны и рядовые юзеры высказывают своё недовольство тем, как сейчас выглядит первая красавица Голливуда. Многие возмущены тем, что актриса на многих фото предстаёт в неопрятном облике, имея вид человека, который уже давно не интересуется мнением других.
Без критики не осталась и последняя фотография, на которой Энджи идёт по улице Лос-Анджелеса в белом балахоне без макияжа и с немытыми волосами. Пользователи раскритиковали одежду звезды, а также досталось и литровой бутылке воды, которую она несёт в руке. Многие заметили, что развод с Бредом Питтом Анджелине Джоли вовсе не пошёл на пользу: актриса заметно постарела и не очень свежа в свои 42 года.
Систематически, несколько раз в неделю, фотографии Анджелины Джоли попадают под волну критики со стороны пользователей сети. Фаны и рядовые юзеры высказывают своё недовольство тем, как сейчас выглядит первая красавица Голливуда. Многие возмущены тем, что актриса на многих фото предстаёт в неопрятном облике, имея вид человека, который уже давно не интересуется мнением других.
Без критики не осталась и последняя фотография, на которой Энджи идёт по улице Лос-Анджелеса в белом балахоне без макияжа и с немытыми волосами. Пользователи раскритиковали одежду звезды, а также досталось и литровой бутылке воды, которую она несёт в руке. Многие заметили, что развод с Бредом Питтом Анджелине Джоли вовсе не пошёл на пользу: актриса заметно постарела и не очень свежа в свои 42 года.
Автор: Засобина Анастасия