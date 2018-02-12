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«МегаФон» увеличил скорость интернета 4G в Тверской области
«МегаФон» провел работы с целью расширения полосы частот в Тверской области. За счет этого скорость мобильного интернета 4G увеличилась в 2 раза.

«МегаФон» увеличил скорость интернета 4G в Тверской области


Серьезная модернизация затронула установленные в Калининском районе и Твери базовые станции. Кроме того, коснулась она и всех крупных районных центров: Ржева, Нелидова, Торжка, Вышнего Волочка, Конакова, Кимр и т.д.

«Компания «МегаФон» – оператор новых возможностей, для которого развитие сети играет первоочередную роль. С новыми скоростями интернета абоненты в районах получат возможность решать широчайший спектр задач, который встают перед ними в повседневной жизни. Например, они смогут обмениваться большими массивами информации, что нужно любому бизнесу, в 2 раза быстрее загружать на гаджеты HD-видео, моментально находить необходимые сведения», – рассказал директор Тверского отделения Андрей Гондарь.

Специалисты также провели работы по усовершенствованию транспортной сети – состоялся переход с радиорелейных на волоконно-оптические линии. Это дало возможность расширить пропускную способность и добиться уменьшения задержек сигнала. Число пользователей в 4G растет очень быстро, но этом не мешает каждому из них свободно выходить в интернет на высоких скоростях.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 17:02
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