В Томской области при жесткой посадке загорелся вертолет
В Томской области в ходе осуществления жесткой посадки произошло возгорание вертолета Ми-8. Инцидент произошел в 100 км от населенного пункта Стрежевой.
Члены экипажа воздушного судна, которая пролетало мимо, передали диспетчерам, что видели лежащий на земле фюзеляж со следами пожара. Вокруг него находились люди. В момент инцидента на борту вертолёта пребывали шесть человек, все они остались живы.
О характере травм и причинах возгорания пока ничего не сообщается.
Члены экипажа воздушного судна, которая пролетало мимо, передали диспетчерам, что видели лежащий на земле фюзеляж со следами пожара. Вокруг него находились люди. В момент инцидента на борту вертолёта пребывали шесть человек, все они остались живы.
О характере травм и причинах возгорания пока ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова