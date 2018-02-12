Житель США сфотографировал преследующий самолёт НЛО
В Сети появился кадр НЛО, преследующего коммерческий аваилайнер в Бруклине. Снимок сделал житель США, выйдя на крыльцо своего дома.
На фото видно, как на небольшом расстоянии от летящего самолёта находится какой-то объект, следующий за воздушным судном. Поделившийся снимком американец предложил интернет-пользователям самим для себя определить, можно ли считать запечатлённый им НЛО аппаратом, принадлежащим обитателям иных планет.
Ранее сообщалось о фотографиях Марса, на которых рассмотрели голову динозавра, поедающую иное существо.
На фото видно, как на небольшом расстоянии от летящего самолёта находится какой-то объект, следующий за воздушным судном. Поделившийся снимком американец предложил интернет-пользователям самим для себя определить, можно ли считать запечатлённый им НЛО аппаратом, принадлежащим обитателям иных планет.
Ранее сообщалось о фотографиях Марса, на которых рассмотрели голову динозавра, поедающую иное существо.
Автор: Воробьева Алина