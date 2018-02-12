Морщины и мешки под глазами: Постаревший Дима Билан выступил на Big Love Show
Выступление Билана на концерте Big Love Show в столичном комплексе «Олимпийский» не только порадовало фанатов, но и заставило их переживать. Лицо певца выглядело постаревшим, а многочисленные морщины и мешки под глазами выдавали не лучшее самочувствие звезды.
Билан спел три песни и после выступления вышел к репортерам. Здесь вблизи все и заметили мешки, морщины, землистый оттенок кожи. Некоторые даже сказали, что им показалось, будто изможденное лицо исполнителя немного перекосило. Тут вспомнили и то, что недавно обсуждались разные болезни знаменитости.
Сам Билан не единожды говорил, что нагрузки и стресс плохо отражаются на его здоровье, поэтому он похудел. Поклонники, правда, думали, что певец страдает от какой-то страшной болезни, которая и вызвала излишнюю худобу. При этом к подозрениям добавилось и то, что Дима Билан побрил голову и уехал лечиться в Исландию. Правда, затем оказалось, что у поп-исполнителя обычный гастрит, который и вызвал потерю веса.
Потом музыкант долго мучился от боли в спине. После обследования выяснилось, что у него на позвоночнике есть пять грыж. «Мне их насчитали столько, будто меня долго били. Я плохо засыпал, не мог уложить руку, так как она немела от грыж», – рассказал позже певец.
Билан спел три песни и после выступления вышел к репортерам. Здесь вблизи все и заметили мешки, морщины, землистый оттенок кожи. Некоторые даже сказали, что им показалось, будто изможденное лицо исполнителя немного перекосило. Тут вспомнили и то, что недавно обсуждались разные болезни знаменитости.
Сам Билан не единожды говорил, что нагрузки и стресс плохо отражаются на его здоровье, поэтому он похудел. Поклонники, правда, думали, что певец страдает от какой-то страшной болезни, которая и вызвала излишнюю худобу. При этом к подозрениям добавилось и то, что Дима Билан побрил голову и уехал лечиться в Исландию. Правда, затем оказалось, что у поп-исполнителя обычный гастрит, который и вызвал потерю веса.
Потом музыкант долго мучился от боли в спине. После обследования выяснилось, что у него на позвоночнике есть пять грыж. «Мне их насчитали столько, будто меня долго били. Я плохо засыпал, не мог уложить руку, так как она немела от грыж», – рассказал позже певец.
Автор: Дрокина Татьяна